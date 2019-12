Uno strumento che non permette di risolvere tutti i problemi ma che di sicuro fa fare un salto di qualità importante per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini della provincia di Lucca. È stata definita con queste parole la donazione di 16 nuovi dispositivi per compressioni toraciche che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha voluto effettuare nei confronti della Asl Toscana nord ovest.

I nuovi strumenti salva vita saranno installati all’interno delle ambulanze, delle auto mediche e degli elicotteri in servizio su tutto il territorio provinciale e saranno utilizzati per la rianimazione cardio-polmonare di pazienti colpiti da arresto cardiaco.

Si tratta di un investimento importante da parte della Fondazione, il cui valore complessivo è di circa 200mila euro, che va a migliorare la dotazione della Centrale operativa 118 Alta Toscana e permetterà di aumentare il livello di sicurezza sia per i cittadini che per gli operatori.

Il macchinario infatti permette di erogare compressioni di alta qualità ogni volta che è necessario eseguire una rianimazione cardio-polmonare in ambiente extra-ospedaliero, durante la movimentazione della persona soccorsa, contribuendo alla sicurezza dei pazienti e degli stessi soccorritori nelle fasi di trasferimento.

Eseguire un Rcp manuale durante il trasporto di un paziente è, infatti, un’operazione complessa e spesso pericolosa anche per il soccorritore.

“Siamo felici di questa donazione che va a migliorare la sicurezza del nostro territorio – ha detto il presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini -. Abbiamo scelto questo rispetto ad altri tipi di richieste che ci erano arrivate proprio perché questi strumenti ci permettono di coprire l’intero territorio della Provincia di Lucca, quindi anche delle frazioni più difficili da raggiungere”.

“Siamo molto felici per questa donazione che va a toccare un settore delicato come quello dell’emergenza – ha detto invece Maria Letizia Casani, direttore generale della Usl Toscana nord ovest -. È una donazione che va a coprire un territorio molto vasto e che sarà di supporto non solo per la nostra azienda ma anche per tutte quelle associazioni di volontariato che svolgono un ruolo di presidio fondamentale”.

“La Fondazione per noi è un partner importante – conclude Casani – e speriamo che possa esserlo anche in futuro ma sicuramente lo sarà”.

“L’azienda sanitaria e il mondo del volontariato costituiscono una rete fondamentale per il nostro territorio – ha aggiunto Lucia Corrieri Puliti, vice presidente della Fondazione -. È stato anche grazie al confronto con i professionisti della Usl e con i volontari che siamo riusciti ad individuare quale fosse l’intervento migliore da fare”.

In concreto, questo sistema di compressione toracica sarà utilizzato nei casi di arresto circolatorio improvviso, definito come assenza di respirazione e di battiti spontanei come pure perdita di coscienza. Si tratta di un apparecchio estremamente semplice da trasportare e che può essere attivato in meno di 7 secondi. Grazie a questo dispositivo è possibile ridurre il tempo di “non massaggio”, aumentando così la frequenza delle compressioni.

Durante il funzionamento, spie luminose ed indicatori acustici assistono l’operatore segnalando, ad esempio, l’imminente ciclo di ventilazioni o la modalità operativa. Il dispositivo consente di rendere meno frenetica la situazione e da la possibilità ai soccorritori di concentrarsi sul trattamento delle condizioni sottostanti del paziente.

Grazie alla connettività wireless infine, lo strumento consente di trasmettere un dettagliato report post-evento e le notifiche sulle risorse via mail.