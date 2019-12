Il consulente: “Ecco come vi taglio le attese al pronto soccorso”

Burocrazia? Inefficienza? Mancanza di personale? Un intrecciarsi di cause che porta decine e decine di pazienti ad aspettare interminabili ore nella sala d’attesa del pronto soccorso. Non fanno più notizia i casi di disservizi e relative proteste sollevate da chi si trova a passare ore all’ospedale San Luca prima di ricevere assistenza. La soluzione, però, può essere seduta ad aspettare il proprio turno. E’ quello che è successo nei giorni scorsi quando un esperto di riorganizzazione aziendale si è trovato, a seguito di un incidente stradale, a confrontarsi con la gestione del pronto soccorso. Oggi, Rosario Pace, professionista con esperienza nella consulenza di direzione ed efficienza aziendale offre una sfida alla politica e al management dell’ospedale San Luca: una consulenza gratuita per ridurre i tempi di attesa di almeno il 25 per cento.

“La scorsa settimana mi sono recato al pronto soccorso in tarda mattinata per alcuni esami avendo fatto un incidente fortunatamente non grave, ma che mi ha causato qualche lesione – si legge nella lettera aperta del professionista Rosario Pace -. E’ stato sconcertante vedere di persona la gestione del pronto soccorso per chi come me si occupa quotidianamente di riorganizzazione e efficienza aziendale. Innanzitutto, lo stato emotivo di sofferenza di decine di persone costrette ad attendere per ore e ore invano. Osservando per tutto il pomeriggio ho capito molto di quel che succede. Mi sono chiesto: che cosa posso fare? Lancio, quindi, una sfida al management dell’ospedale e alla politica. Metto a disposizione il mio tempo e le mie competenze gratuitamente per dimostrare che con un breve lavoro riorganizzativo e a costo zero per la struttura è possibile migliorare l’efficienza di almeno il 25 per cento, in termini di riduzione della durata media di permanenza nel pronto soccorso”.

“Ho pensato che i problemi dei pronto soccorso non si possono ascrivere semplicemente alla mancanza di risorse e personale, che diventa un alibi, o ad impedimenti normativi e regolamenti – prosegue -. Piuttosto sono dovuti a inefficienza e a una organizzazione di lavoro fatta di privilegi e di costanti tentativi di non assumersi responsabilità, o scarsa professionalità. Il problema è evidente nella sua drammaticità già osservando la presenza di un vigilante. Se si è costretti ad assumere un vigilante a protezione del personale, significa che le persone che vengono per chiedere aiuto, arrivano a protestare, anche se esagerando, perché esasperate da attese infinite ed inefficienze. Basta questo elemento per capire che il sistema attuale è un fallimento“.

“La mia esperienza comincia circa alle 11,30 quando arrivo al pronto soccorso dopo aver cercato inutilmente per due ore di mettermi in contatto con il medico di famiglia. All’accettazione, su un foglio di carta viene scritto il mio nome e mi fanno attendere fino alle 13,30 per accedere al Triage. La prima domanda, è normale far attendere dei pazienti così tanto, senza verificarne lo stato di salute? I tempi di attesa sono infiniti anche dopo l’accettazione al Triage, ma sono fortunato, arrivo alla prima vista medica (alcune persone hanno atteso, a dir loro, tra le 5 e le 6 ore di attesa). Ed ecco, si dimenticano di farmi degli esami e l’attesa si allunga. E’ sera quando esco dall’ospedale grazie a un infermiere, sollecitato più volte, che mi consegna gli esiti”.

“Evidenzio questo disagio perché è imbarazzante ascoltare persone anziane che sono in attesa in un corridoio da oltre dieci ore invano. O pazienti che hanno atteso ore per fare un esame e scoprire che se n’erano dimenticati. Per non parlare del via vai inutile del personale da una parte all’altra, in giro non si sa per cosa, spesso sicuramente alla ricerca di pazienti che si sono persi per il pronto soccorso fra una visita e un esame. E poi il gran lavoro di movimentazione di barelle fra i corridoi, completamente intasato. E la mancanza di macchinari per l’elettrocardiogramma, che bisogna ricercare in giro per il pronto soccorso perché non tutte le sale visita ne sono dotate. Devo ringraziare comunque la dedizione di parte del personale. Persone che credono nel servizio, lavorando a ritmi sostenuti. Ovviamente esse lavorano anche per i colleghi fannulloni. Quelli che, per intendersi, subito dopo aver timbrato il cartellino cominciano già a lamentarsi dei colleghi, di questo o quel medico, dei turni, oppure parlano dei fatti propri. Per questa tipologia di dipendenti, infatti, la preoccupazione principale non sono i pazienti che aspettano e soffrono, ma i turni di lavoro”.

Alcune domande sorgono spontanee nella mente dei professionisti abituati a cimentarsi coi problemi legati all’organizzazione aziendale. “Per decidere i turni non esiste un sistema informatizzato? Oppure non è possibile farlo fuori dagli orari di lavoro? Se in poche ore io sono stato in grado di individuare le persone che lavorano e i fannulloni, perché il management non si accorge di nulla? E poi, non capisco come nel 2020, con tecnologie informatiche evolute, non sia possibile organizzare in modo efficiente e veloce un flusso delle visite e degli esami di poche decine di pazienti – si chiede Rosario Pace -. Per migliore di molto basterebbe un percorso, come si fa in ogni azienda organizzata, di revisione dei processi in modo innovativo, di introduzione di metodologie più efficaci e una moderna gestione del personale. E semplici azioni di coordinamento fra medici di famiglia, professionisti e strutture sanitarie. Il medico di famiglia è ancora troppo isolato e non in grado di interagire in modo efficiente con il sistema sanitario. Si tratta, in fondo, di problematiche risolvibili con semplici competenze e capacità manageriali“.

“In sintesi – conclude -, se i cittadini lamentano e stanno intere giornate al pronto soccorso c’è solo una spiegazione: inefficienza da risolvere in temi rapidissimi. Sono convinto che norme, regolamenti, procedure interne, ma anche il terrore di denunce possano essere un limite all’efficienza, ma la necessità di tutelare la salute dei pazienti è prioritario su ogni impedimento, spesso usato come alibi. Mi auguro che la mia disponibilità a mettere a disposizione la mie competenze in modo gratuito possa essere accolta perché non vorrei pensare che la burocrazia e i privilegi siano l’impedimento ad ogni miglioramento”.