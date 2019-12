Niente slitta e renne, Babbo Natale diventa “corriere”

Babbo Natale versione corriere: ecco l’ultima opera di Random Guy. Se la vostra idea di Babbo Natale è quella di un signore vestito in rosso con la barba bianca che, a bordo di una slitta trainata da renne va di casa in casa passando dal camino per portare i doni all’interno di un sacco ecco, dimenticatevelo.

Il Babbo Natale moderno porta sì la barba bianca lunga, è sì vestito di rosso ma sopra ha il giubbotto giallo catarifrangente e, soprattutto, non passa più dai camini ma suona il campanello sperando che il destinatario del pacco sia in casa, altrimenti telefona e lo lascia da qualche parte, ma non più sotto l’albero di Natale come faceva normalmente.

Il Babbo Natale di Random Guy

Il nuovo lavoro dello street artist lucchese Random Guy apparso nella notte tra

mercoledì e giovedì lungo via Guinigi è infatti questo: un Babbo Natale versione corriere con il diario elettronico in una mano, un pacco di Amazon nell’altra.

“L’idea – afferma lo stesso Random Guy – è stata quella di rappresentare Babbo Natale in versione corriere che consegna i regali ordinati da Amazon. Negli ultimi anni le grandi piattaforme e-commerce hanno preso piede mettendo in difficoltà tante attività piccole e locali, quasi tutti ormai acquistano online comodamente da casa. I negozi e le vie delle città spesso rimangono vuote nel periodo natalizio, ormai anche Babbo Natale si è tenuto al passo con il tempo, lavorando per una grande azienda e-commerce consegnando i pacchi”.

E nonostante la barba e i capelli sempre più bianchi, anche secondo Random Guy non andrà mai in pensione, perché Babbo Natale è sempre Babbo Natale.