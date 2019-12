Alla Ego City Fit Lab di Lucca, la tecnica Mindfulness per gestire lo stress ed essere più felici… sempre

L’opportunità di essere più felici è reale, non è una trovata pubblicitaria né tanto meno natalizia.

Stiamo parlando di felicità nel senso esteso di “armonia con se stessi e gli altri”, non solo di attimi “instagrammabili”.

Essere più felici significa acquisire la proprietà di diventare più consapevoli di ciò che si è e che si fa, per andare avanti ed oltre, per sentirsi e affermare la propria vitalità. E in che maniera possiamo aiutarci a raggiungere, vivere e godere questa condizione?

Con la volontà di perseguirla e con “allenamenti” adeguati, per il corpo e per la mente. Esistono poi tecniche specifiche che contribuiscono a favorire l’allenamento specifico alla consapevolezza, una di queste è la Mindfulness.

Quali sono i pensieri che attraversano la vostra mente in questo momento? Ne siete consapevoli? Siete consapevoli del vostro corpo, della sua postura, di come state abitando lo spazio che vi accoglie e di come vi muovete in questo spazio? Cosa c’è nel vostro cuore? Tristezza, preoccupazione, leggerezza, felicità?

Notate come le condizioni della mente e del cuore influenzano le condizioni del corpo? E che relazione avete con tutto questo? Siete gentili con voi stessi?

Si tratta di domande fondamentali, le cui risposte determinano non solo la nostra consapevolezza del momento presente e la possibilità di trovare un equilibrio fra le richieste del mondo esterno e il prenderci cura di noi, ma anche la nostra visione di ciò che è importante per noi e la nostra capacità di portarlo avanti.

È una relazione che dopo un po’ che si pratica mindfulness si tende a capire piuttosto bene, o se non altro a intravedere, per il semplice fatto che se ne fa un’esperienza diretta che è chiaramente più forte di qualsiasi teoria, analisi o affannosa ricerca di surrogati esterni che ci permettono solo temporaneamente di sedare il nostro disagio esistenziale.

Ma che cos’è quindi la Mindfulness?

La pratica della Mindfulness ruota attorno a due concetti fondamentali: quello di consapevolezza e quello di concentrazione.

La consapevolezza non è altro che la capacità di agire quanto più possibile in modo intenzionale, dirigendo uno sguardo puntuale ma non giudicante a ogni cosa si faccia, si dica, si pensi.

La concentrazione è lo sforzo positivo della mente che si allena per dirigere l’attenzione verso il suo oggetto in maniera pur a, senza l’interferenza del pensiero che risente dell’esperienza passata o delle proiezioni sul futuro. La Mindfulness è, dunque, una disciplina che insegna a coltivare l’attenzione in modo saggio, salutare e pulito.

L’obiettivo della Mindfulness è quello di eliminare la sofferenza inutile, coltivando una comprensione e accettazione profonda di qualunque cosa accada attraverso un lavoro attivo con i propri stati mentali.

Secondo la tradizione originaria, la pratica della Mindfulness dovrebbe permettere di passare da uno stato di disequilibrio e sofferenza ad uno di maggiore percezione soggettiva di benessere, grazie ad una conoscenza profonda degli stati e dei processi mentali.

Un allenamento indispensabile per il miglioramento sostanziale della nostra vita, che siamo orgogliosi di offrire nel nuovo palinsesto Ego City Fit Lab con il qualificatissimo Giacomo Innocenti

Il corso di Mindfulness lo trovi ad Ego City Fit Lab, in viale Carlo Del Prete ogni mercoledì e venerdì alle 16,30 e il venerdì mattina alle 10,30.

Perché quindi praticarla?

La ricerca scientifica suggerisce i seguenti benefici.

Mente: 1. Migliora la capacità di formare nuove abitudini, di concentrarsi, di godersi la vita e le relazioni interpersonali. 2. Aumenta resilienza, flessibilità, sicurezza in noi stessi, intelligenza emotiva. 3. Aiuta a gestire stress, ansia, emozioni e pensieri difficili, depressione, disturbi dell’alimentazione, dipendenze, conflitti di coppia, comportamenti ossessivo-compulsivi.

Corpo: 1. Migliora il sonno e la performance sportiva. 2. Aiuta a gestire disturbi dell’apparato circolatorio, dolore cronico, disturbi gastrointestinali. 3. Abbassa la pressione sanguigna.

Quali libri ti consigliamo di leggere?

La meditazione come cura (di Richard Davidson e Daniel Goleman) e La mente del Buddha (del dottor Rick Hanson). Entrambi i testi presentano un approccio pratico e scientifico alla pratica della mindfulness.

Trovi il corso di Mindfulness nel laboratorio del movimento Ego City Fit Lab in viale Carlo Del Prete.

Per approfondimenti, informazioni e chiedere la tua prova gratuita vai sul sito www.egocity.it o chiama lo 0583.312030.