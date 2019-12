Regali di Natale, tre sere di negozi aperti in centro

Come da tradizione, anche quest’anno torna il ciclo di aperture serali dei negozi del centro storico prima di Natale. Da domani (21 dicembre) e fino a lunedì (23 dicembre) sera compreso, luci accese e tanto shopping per le vie di Lucca dentro.

Un’iniziativa promossa come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio presieduto da Matteo Pomini, che coglie l’occasione per lanciare un invito a tutti i lucchesi, ma non solo loro: “I motivi validi per venire in città a fare acquisti sono tanti – spiega -: intanto, per vivere appieno lo spirito del Natale, che il centro storico offre anche quest’anno con le sue vie e piazze illuminate grazie all’impegno e a contributo di tanti commercianti. Vi aspettiamo tutti. A proposito delle luci, cogliamo anche l’occasione per specificare che i disagi verificatisi nei giorni scorsi in alcune strade sono stati dovuti a un fulmine che ha causato problemi all’impianto non solo nell’immediato, ma anche a scoppio ritardato, L’azienda incaricata, che ringraziamo, ha fatto tutto il possibile per risolvere il problema nel minor tempo possibile”.