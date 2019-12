Servizio civile all’Asl, partiti 4 progetti

Mercoledì (11 dicembre) è partita l’avventura dei 22 giovani selezionati dall’Asl Toscana nord ovest per i quattro progetti di servizio civile nazionale presentati sul territorio di Massa Carrara, Versilia, Pisa e Piombino dove è stata fatta una co-progettazione con il Comune.

“I volontari – spiega la responsabile aziendale dl servizio civile, Rossana Guerrini – debitamente informati, hanno iniziato il percorso formativo che gli consentirà, per i prossimi 12 mesi di essere attori veri e propri del nostro sistema sanitario con occupazioni prevalenti nell’ambito dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie fragili come anziani o disabili , facilitando la fruizione dei molteplici percorsi.

Il servizio civile regionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Ha una durata complessiva di 12 mesi durante la quale i giovani sono retribuiti con un assegno mensile pari a 433,80 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

