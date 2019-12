Spianate, ok al progetto per ampliare il cimitero

Si amplia il cimitero di Spianate. La giunta D’Ambrosio, infatti, con l’obiettivo di riqualificare e migliorare il complesso cimiteriale della frazione più popolosa del territorio comunale, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di due nuovi campi da destinare alle sepolture in terra, per uno stanziamento totale di 24mila euro.

Un intervento che permetterà all’amministrazione di rispondere all’annoso problema della carenza di spazi adeguati da destinare alle sepolture.

“Grazie ai lavori ricaveremo ventotto nuovi posti a Spianate – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci -. Con questo intervento diamo continuità agli investimenti che ci vedono impegnati sia sul fronte della manutenzione straordinaria, sia su quello dei nuovi ampliamenti fino a una ordinata gestione degli spazi. I cimiteri sono argomento delicato e molto sentito dalla popolazione ed è nostra intenzione apportare tutti i miglioramenti possibili per garantire un servizio sempre più efficiente, ponendo attenzione al territorio nella sua interezza”.