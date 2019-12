Il silenzio, stavolta, ha urlato. Per scandire, fortissimo, il ‘no alla violenza alle donne’, con le voci degli studenti dei poli scolastici Fermi-Giorgi e Isi Machiavelli che hanno dato vita al primo evento del progetto in rete ‘E’ finito il tempo di violare‘, di cui sono referenti rispettivamente le professoresse Bianchini e Stefani.

Voce al silenzio era proprio il titolo del concerto che si è tenuto al Real Collegio sabato scorso (14 dicembre), con i cori della polifonica di Viareggio diretti dal maestro Cosmi e la corale Don Vittorio Landucci con il maestro Fazzi. Sala gremita, tutte le autorità e i dirigenti scolastici, a dimostrare che la rete c’è: il consigliere regionale Stefano Baccelli, l’assessore Ilaria Vietina, la dottoressa Cascino della Questura, la dottoressa Polino della Procura di Lucca, la dottoressa Iadaresta della Procura di Pisa, per il Banco Bpm Elena Pieracci, per la Fondazione Cassa di Risparmio Maria Teresa Perelli e Marcello Bertocchini, per l’ufficio del Provveditorato la dirigente Buonriposi e il dottor Di Leo e, per il polo Fermi-Giorgi, il dirigente Massimo Fontanelli.

di 4 Galleria fotografica Studenti contro la violenza alle donne







In rappresentanza delle famiglie c’erano le mamme Benedetta Rovai e Francesca Cardosi Carrara. A supportare l’iniziativa sono il Banco Bpm e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con il sostegno della Fondazione Campus e la Misericordia di Borgo a Mozzano insieme agli sponsor: Impresa Edile Francesconi srl, Idrotherm 2000, Villa Trentuno, Acqua Silva, Rue Des Mille, Azienda agricola La Badiola, La Perla Gioielli, Azienda vinicola Tenuta del Buonamico, Italzinc Srl. Un ringraziamento particolare va a Francesco Franceschini per la disponibilità del Real Collegio. Foto Luca Brogi.