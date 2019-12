Anche quest’anno nel suo trascinante tour di Natale all’interno delle strutture sanitarie in cui opera, l’associazione Ridolina ha toccato l’ospedale San Luca di Lucca e, nel pomeriggio, anche la struttura di San Cataldo a S. Maria a Colle.

I clown-dottori di Ridolina, la cui attività trova ragione ed ispirazione nella “terapia del sorriso”, erano accompagnati dai Pedra Samba gruppo di percussioni afro-brasiliane della Versilia, dalla Sbanda 78’ di Chiesina Uzzanese e dalla giovane cantante Silvia Banderi.

di 4 Galleria fotografica Ridolina all'ospedale San Luca







Sono stati inoltre consegnati dei doni offerti dalla Pubblica assistenza di Chiesina Uzzanese e dal gruppo Carnevale di Veneri, presente con musica, maschere e coriandoli.

Presenti anche i motociclisti del Riders Association Triumph Alo’s (Lucca-Livorno-Massa) in collaborazione con the Black Sheep Rude.

Insieme a loro tanti altri amici uniti da un sorriso, che hanno invaso i reparti e realizzato concerti per i pazienti ricoverati, per i familiari e per il personale sanitario, portando una ventata di gioia e spensieratezza in questi ambienti di cura.

Nella loro tappa all’ospedale San Luca i clown-dottori ed i musicisti hanno infatti animato e colorato la giornata con musiche, canzoni, palloncini, magie e gag. Sono stati accolti dalla responsabile dell’ospedale San Luca Michela Maielli, dalla responsabile della pediatria Angelina Vaccaro e dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che ha ringraziato l’associazione Ridolina e tutti gli operatori dell’Asl per la loro opera quotidiana.

La simpatica comitiva si è spostata con alcuni mezzi speciali: il Ridolone (un Ford Transit allestito in stile anni 30), la super-accessoriata “Dodamobile” ed il trenino della Top 5 Viaggi “Due ruote per la città” Treno Pisa Tour.