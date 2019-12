Il Leo Club porta doni ai bimbi della Pediatria

Giornata di festa oggi (21 dicembre) nella Pediatria dell’ospedale Versilia.

Il Leo Club Viareggio-Versilia ha infatti donato giochi ai bambini ricoverati e contemporaneamente il gruppo “Luccalele” ha suonato e cantato per i piccoli ospiti del reparto.

Il Leo Club è il programma giovanile del Lions Club International che offre ai ragazzi la possibilità di dedicare il proprio tempo ad attività di servizio per la comunità.

L’Asl Toscana nord ovest ringrazia quindi i giovani del Leo Club Viareggio-Versilia per l’attenzione e la sensibilità: “Con il loro gesto e con questa iniziativa all’insegna della musica hanno infatti contribuito a far trascorrere qualche momento di allegria e spensieratezza ai piccoli ricoverati, alcuni dei quali dovranno trascorrere il periodo delle feste natalizie in ospedale. Giornate come questa, tra l’altro, rendono più tollerabile la degenza ospedaliera dei bambini, che hanno dimostrato di apprezzare molto i regali e la festa nel suo complesso”.