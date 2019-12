Nuovo ingresso ad Anchiano, approvato il progetto definitivo

È stato approvato il progetto definitivo per il nuovo ingresso ad Anchiano. Dopo l’ok a seguito della conferenza dei servizi di giovedì (19 dicembre), il Comune adesso procederà concretamente con gli espropri dei terreni con un costo di 130mila euro. Un traguardo importante per il comune di Borgo a Mozzano: il progetto prevede una rotatoria lungo la strada statale attraverso la quale creare un nuovo collegamento al paese, sicuro ed a misura di persona.

Soddisfatto il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti.

Nella giornata di giovedì (19 dicembre) si è tenuta la conferenza dei servizi in cui è stato approvato il progetto definitivo del nuovo ingresso ad Anchiano. D’ora in avanti il Comune potrà procedere concretamente con gli espropri dei terreni e contestualmente potrà essere redatto il progetto esecutivo: dopo queste due azioni l’opera potrà essere messa a gara e, quindi, realizzata. Il raggiungimento della fase definitiva del progetto è un traguardo fondamentale, grazie al quale il più della fase progettuale è fatto. L’intervento prevede una rotatoria lungo la strada statale attraverso la quale creare un nuovo collegamento al paese, sicuro ed a misura di persona. Come stabilito in convenzione con Anas, la fase espropriativa è a carico del Comune per circa 130mila euro mentre quella per realizzare l’opera vera e propria sarà di competenza Anas per 530mila euro. Come in ogni occasione in cui su quest’opera abbiamo fatto passo avanti, non è mia intenzione fare proclami o promesse a vuoto, ma è realistico dire che con questo nuovo passaggio la realizzazione dell’intervento è sempre più vicina. Confido quindi, dopo i passi che ancora si devono compiere, di arrivare alla realizzazione di un qualcosa di fondamentale, sia per la sicurezza di Anchiano ma direi anche per la sicurezza di un tratto di strada in cui transitano tantissime persone ogni giorno, anche per la zona industriale che vi insiste”.