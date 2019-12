Andreucci-Andreussi, che rientro al Ciocchetto

Il Rally Il Ciocchetto chiude la stagione rallistica di Paolo Andreucci ed Anna Andreussi per il 2019.

L’event, che si è svolto all’interno della Tenuta de Il Ciocco, ha dato vita a due giorni di gara ricchi di colpi di scena e a una gara tutta in salita per l’equipaggio pluricampione italiano Paolo Andreucci e Anna Andreussi.

La gara, che ha visto il ritorno a bordo della navigatrice friulana Anna Andreussi, non è andata nel migliore dei modi. Un problema di set up per la Peugeot 208 T16 gommata Pirelli nel fine prova della prova speciale Laghetto 3 ha compromesso la gara, ma nonostante i problemi e le disavventure, i due idoli locali sono riusciti a conquistare il secondo gradino assoluto del podio.

“È stato bello esserci, la “gara di casa” ha sempre il suo fascino – ha commentato Paolo Andreucci – Eravamo qui per divertirci e nonostante le condizioni meteo e i problemi all’acceleratore, siamo riusciti a salire sul podio assoluto. Complimenti ai vincitori, Claudio Arzà e David Castiglioni, che hanno condotto un’ottima gara. Quest’anno ho disputato una stagione interessante nel campionato italiano rally terra con Rudy Briani, concludendo sempre a podio e aggiudicandomi l’ultima prova di campionato, il Tuscan Rewind e ottenenuto il secondo posto nel campionato. Il ritorno di Anna a bordo è stata una bella sensazione. Quest’anno si era presa una pausa dalle corse, dedicandosi al negozio Sparco di Udine. Anche in questa gara abbiamo corso con i colori della Peletto Racing Team e grazie al nostro sponsor Peletto srl. Stefano Peletto è stato sempre con noi in assistenza e in ps e questo fa di lui non solo un partner ma un amico e un grande vero appassionato. Adesso stiamo programmando il nostro 2020, continueremo a divertirci in macchina”.

“Dalla scorsa settimana, da quando è trapelato il mio rientro in gara, ho ricevuto tantissime attestazioni d’affetto – ha dichiarato Anna Andreussi – Mi hanno piacevolmente invaso di like e messaggi sia sui miei canali social, che al telefono. È stato bello sapere che questo mio rientro sia stato apprezzato. La gara non è andata nel migliore dei modi per noi, io ho corso senza voce e con il mal di gola, ma avevo la fortuna di stare in macchina e voglio fare un plauso ai tanti addetti ai lavori, che non hanno mai smesso di compiere il loro lavoro con precisione e professionalità, rimanendo per ore sotto la pioggia ed il vento, soprattutto nel primo giorno di gara”.

“Questo è uno degli aspetti dei rally che mi piace. Sul futuro – ha concluso la navigatrice friulana Anna Andreussi – ci penseremo tra qualche settimana”.

Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, si sono aggiudicati quattro delle 14 prove speciali in programma, portando sul podio la Peugeot 208 T16. Nel corso del weekend si sono sempre concessi ai tanti fans, sia al riordino, che al parco assistenza.

Due giorni dedicati al rally e ai tanti amici che sono venuti a far festa nell’evento di chiusura di stagione.