Si conclude con due larghi successi il 2019 agonistico del Basket Femminile Porcari. A vincere le ultime due partite dell’anno sono state le formazioni Under 16 e Under 13. Under 16 Bf Porcari – Basket Pistoia 89-34 (16-11, 40-15, 67-19) Foto 2 di 2

Partita subito in mano alle ragazze di Taddei che prendono il largo nel secondo quarto. Tutte in campo e tutte a referto le giocatrici di casa. Per le gialloblu l’appuntamento è ora con la seconda fase del campionato.

Il tabellino: Donatini F. 3, Bianchi 16, Melchino 10, Menchini 4, Donatini A. 14, Diroma 6, Vasilache 16, Giuliani 6, Piga 2, Tocchini 6, Stefani 4, Gaina 4. Coach Taddei. Under 13 Pisa Bianca – Bf Porcari 14-80 (2-21, 8-41, 10-67) Una buona prova collettiva per le ragazze di Francesca Salvioni che hanno preso subito il controllo del match, lasciando alle pisane solo un canestro nel primo quarto. Le ampie rotazioni hanno consentito a tutte le bimbe di giocare e dare il proprio contributo.

Il tabellino: Luporini 14, Tasha 14, Martinelli 2, Es Salih 2, Preda, Souaba 19, Tovani 6, Bianchi, Cattani 1, Marsili 8, Obioha 8. Giori 6. Coach Salvioni. Adesso una pausa, ma solo per quanto riguarda le partite. Gli allenamenti proseguiranno per preparare le prossime sfide, a partire da quella di mercoledì 22 gennaio al Palasuore contro la Pallacanestro Livorno.