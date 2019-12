In centinaia al pranzo di Natale della Gs Lammari

Il Gs Lammari, sotto la bandiera amaranto con lo slogan Insieme si può, domenica scorsa (15 dicembre) ha riunito il proprio gruppo al ristorante Villa Papao a Lunata per gli auguri natalizi.

Circa un centinaio di sportivi si sono ritrovati come una grande famiglia e tantissimi sono stati anche i premiati, davanti ad un eccezionale menù.

Partendo dal gruppo non competitivo, che principalmente segue il calendario marce del Trofeo podistico lucchese, spiccano tra la cinquantina di premiati ancora a podio, coloro che hanno partecipato sia come marce che chilometraggi: le sorelle Barsotti, Silvia e Annamaria assieme a Franco Castiglioni e natualmente a seguire gli altri marciatori.

Tra gli agonisti invece l’atleta di rilievo è stata senza ombra di dubbio la neo campionessa italiana categoria promesse di mezza maratona 2019, Alessia Tuccitto arrivata da Palermo e tesserata Gs Lammari. Tra l’altro la Tuccitto per merito sportivo ed Elda Salotti come rappresentante di tutti i volontari hanno ricevuto un’esclusiva opera pittorica, come premio speciale realizzato dallo scultore lucchese Franco Pegonzi.

Non certo da meno sono state le altre atlete del gruppo agonistico, che anche quest’anno hanno portato i colori amaranto del Gs Lammari a livello nazionale con il secondo posto del podio al Campionati di società su strada, quindi vicecampionesse italiane dopo sei prove in giro per l’Italia e pure il secondo posto in Toscana. Insieme ad Alessia nel prestigioso team amaranto ci sono la capitana Denise Cavallini, la grande maratoneta Claudia Marietta con ben tre maratone all’attivo in questo 2019 e tante altre gare, la campionessa Toscana master Claudia Marzi, le forti mezzofondiste Laura Biagetti, Sara Orsi, Eleonora Bazzoni, Rachele Fabbro, Elena Martignani, Romina Sedoni, Chiara Carmignani, Cristiana Artuso, Simona Vassallo, Barbara Dore, Franca Chiorazzo, le inossidabili veterane Cristina Perrone, Rosella D’Arata, Cristina Neri, e non per ultime le due ugandesi Juliet Chekwel e Adha Munguleya. Da segnalare infine la new entry per le gare del 2020 una sorridente Elisabetta Beltrame (classe 1987, proveniente dalla Lbm Sport Team Roma).

“Nell’occasione di questo annuale pranzo sociale – spiega il presidente del Lammari, Pietro Dinelli – è stato donato il grande calendario annuale 2020 a tutti gli atleti e ai nostri volontari e volontarie che ci aiutano nelle corse agonistiche e non, con le immagini dei grandi successi ottenuti in questo 2019, nel proposito ricordando l’anno che sta finendo e pensando già al futuro. Così pure lo abbiamo consegnato ai due ospiti d’eccezione, l’assessore Ilaria Carmassi a rappresentanza del Comune di Capannori e allo scultore lucchese Franco Pegonzi. Infine un grande e inaspettato riconoscimento, una straordinaria scultura fatta a fiore anche questa creata ad arte dall’amico Pegonzi, da parte del nostro Gs Lammari è stato assegnato al ds Giò (Giorgio Meniconi) e alla veterana maratoneta Mara Antongiovanni per il loro lavoro svolto in oltre venti anni nell’ambito del gruppo sportivo dedicato con impegno costante, volontà e pazienza”.

A fine pranzo e dopo la tradizionale foto di gruppo, sia lo stesso presidente Leonello Pietro Dinelli, al sesto anno di mandato, sia il consiglio direttivo composto da Giorgio Meniconi, Giovanni Tardelli, Massimo Manzoli e Mara Antongiovanni si sono detti grati per l’esito dell’anno sportivo e della giornata allietata dai diversi ospiti molto graditi.