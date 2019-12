Prima Categoria, al Porcari il derby della Piana

Prima Categoria, ecco come è andata la giornata. Nel derby della Piana il Porcari si fa corsaro sul Marginone, in Versilia ok lo Sporting Pietrasanta che supera la Torrelaghese. A valanga il Capezzano in Garfagnana contro i Diavoli Neri, vince il Molazzana contro il Forte dei Marmi.

Candeglia – I.Monsummano 1-2

Diavoli Neri – Capezzano Pianore 0-4

DIAVOLI NERI: Carvajal, Orsetti, Cassettai, Granai, Tonelli, Santini, Kongne (38’st Fontanini), Pennucci, Ceccarelli, Crudeli, Morelli (12’pt Micchi). A disp.: Fontanini, Micchi, Piagentini, Orsi, Fabbri. All.: Fontanini

CAPEZZANO PIANORE: Puntelli, Tognieri, Caniparoli (25’pt Capasso, 25’st Grossi), Mazzone (2’st Bini), Romanini, Maestrelli, Mariani, Pacini, Pisani (35’st Gigliotti), Fiaschi, Cerri (16’st Iardella). A disp.: Bartelletti, Pizza, Motroni, Franchi. All.: Di Cola.

RETI: 8’pt e 35’st Fiaschi, 11’pt Mariani, 33’st Pisani

NOTE: Ammoniti Togneri, Crudeli, Kongne, Santini, Cassettai

Marginone – Academy Porcari 1-3

Molazzana – Forte dei Marmi 2-1

MOLAZZANA: Bolognesi, Tortelli, Giannotti (37’st Bertoncini M.), Togneri, Gheri (30’st Tamagnini), Micchi (12’st Ricci), Bertoncini (40’st Bresciani), Tognocchi, Angelini, Sarti, Catalini (21’st Abrami). A disp.: Guidi. All.: Compagnone

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Colasanto (35’st Benedetti), Coppedè (23’st Tonacci), Lossi, Antonucci, Latini, De Wit (15’st Fargnoli), Salini, Bascherini (25’st Schintu), Biagioni, Borzonasca.

RETI: 10’st Angelini, 21’st rig. Gheri, 50’st aut. Bertoncini Matteo

Orentano – Corsanico 0-3 a tavolino



L’Orentano si è presentato in campo con soli sette effettivi. Dopo cinque minuti un infortunio ha lasciato i locali sotto la soglia regolamentare e l’arbitro ha decretato la fine: sarà 3-0 a tavolino per il Corsanico.

Questa la formazione dei versiliesi: Bedei, Offretti, Tomei, Corsinelli, Sacchelli, Ramacciotti, Ercolano, Silvestri, Ceciarini, Barbetti, Sabatini. A disp.: Raffaelli, Aquilante Antonio, Frusteri, Gemignani, Altemura, Simonini, Bertilotti. All.: Farnocchia

Serricciolo – Don Bosco Fossone 2-2

SERRICCIOLO: Gavellotti, Bertagnini, Lisi (35’st Perini), Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi, Cantoni (22’st De Negri), Bertolla, Tavoni. A disp.: Vegnuti, Calvo, Malatesta, Bertolini, Jovanovitch. All.: Bertacchini

DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Provenzano, Antonelli (17’st Micheli), Vaira, Ciandri, Borsalino, Basciu, Mallegni (1’st D’Adamo), Cucurnia (24’st Bertini), Rolla (33’st Marinari), Donati. A disp.: Fialdini, Bernuzzi, Giananti, Novelli.

RETI: 5’pt Shqypi, 15’pt Rolla, 24’pt Tonelli, 16’st Cucurnia

NOTE: Ammoniti Manenti, Mameli, Lisi, Shqypi, Tavoni, Antonelli. Espulso Shqypi al 36’st

Sporting Pietrasanta – Torrelaghese 1-0