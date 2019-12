Seconda Categoria, Luccasette corsaro. Ko l’Acquacalda

Seconda Categoria girone C, giornata di risultati a sorpresa. Il Vagli capolista frenato sul pareggio in casa dal Fornoli nonostante la doppietta di Biggi. Alle spalle il big match vede il Corsagna vincere da corsaro sul campo del Lucca Calcio. Cade l’Acquacalda Spv con il Borgo a Mozzano. Importanti successi corsari per Pontecosi e Luccasette. Scoppiettante il 5-4 del Migliarino Vecchiano al Gallicano.

Atletico Lucca – Folgor Marlia rinviati

Borgo a Mozzano – Acquacalda Spv 2-1

BORGO A MOZZANO: Simoni (30’st Giannotti), Massei, Amidei F., Piacentini, Lucchesi M., Di Lorenzo, Gimbri, Chiocchetti, Balderi, Fati (29’st Barsi), Lunardi. A disp.: Giannotti, Morganti, Rapaioli, Amidei Francesco, Barsi, Bertagna, Bertini, Ceccherelli, Porta. All.: Ridolfi

ACQUACALDA SPV: Banchi, Venturini, Pardini (39’st Martinelli), Pellegrini (32’stg Matteucci), Salsini, Chiocchetti, Bottari (43’st Pellegrini D.), Buoni, Harch (13’st Curumi), Ezzaki, Dabdoudi (45’st Del Barga). A disp.: Pieretti, Pellegrini G., Martinelli, Paoli, Marchetti, Pellegrini D., Del Barga, Matteucci, Curumi. All.: Meschi

RETI: 15’st Fati, 41’st Balderi, 50’st Curumi

NOTE: Ammoniti Lunardi, Balderi, Simoni, Piacentini, Morganti, Amidei Francesco, Ezzaki, Pellegrini, Chiocchetti, Venturini. Espulsi Lunardi e Amidei Francesco.

Filettole – Luccasette 1-3

FILETTOLE: Peranzi, Benvenuti, Rossi, Ammannati, Rotonda, Masoni, Simonelli, Raffaelli, Lucchesi, Bianchi, Puccio. A disop.: Lenci, Di Sacco, Cini.

LUCCASETTE: Battistini, Giannotti, Pierotti, Barsali, Anzilotti, Gargini, Chelini, Antoni, Cardullo, Gaddini, Evangelisti. A disp.: Di Marco, Farinelli, Raffaelli, Napoli, Tourè, Del Carlo, Poli, Particelli, Chima. All.: Mariani

Lucca Calcio – Corsagna 0-1

LUCCA CALCIO: Papeschi N., Gemignani, Vietina A., Sichi, D’Agliano, Scotece, Ragghianti, Vitelli, Papeschi M. (10’st Angeli A.), Biagini (10’pt Angeli L., 25’st Ricci), Francesconi (18’st Laftimi). A disp.: Landini, Stagi, Matteucci, Salvadori. All.: Gori

CORSAGNA: Pellegrini, Pieroni, Bertoncini, Alberigi, Signorini, Dinucci, Lucchesi, Castelli, Tognotti, Mazzri, Martini. A disp.: Cheli, Lotti, Eramnazi, Serafini, Bertolacci, Paganelli, Pieri, Papera, Martinelli. All.: Vertemati

RETI: 15’st Martini

Migliarino Vecchiano – Gallicano 5-4

MIGLIARINO VECCHIANO: Bettini, Longobardi, Di Martino, Morgè, Mori, Andreotti, Malfatti, Pardi, Baroni, Moretti, Titone. A disp.: Fantozzi, Chelotti, Campera, Barbani, Mannocci, Balestri, Andreoni. All.: Telluri.

GALLICANO: Grassi, Lena, Taddei (Cinquini), Bacci, Bertucci, Lartini, Salotti N., Barsotti (Nardini), Pellegrinotti, Maiorano (Salotti L.), Brucciani. A disp.: Nelli, Franchi, Sebastiani, Simonini. All.: Catoni

ARBITRO: Agabiti di Livorno

RETI: 5’pt e 15’st Brucciani, 30’pt Andreotti, 45’pt e 7’st e 27’st Baroni, 13’st Barsotti, 25’st Pardi, 38’st rig. Pellegrinotti

Ponte delle Origini – Barga 2-2

PONTE DELLE ORIGINI: Neri, Pietranera, Gargani, Bargi, Fimarola, Vaglini, Di Lupo, Tarantino, Mirigliani, Barletta, Filidei. A disp.: Ruiberti, Nassi, Arrighi, Amari, Bronte, Franciosi, Ticciati. All.: Tonelli

BARGA: Togneri, Napolitano, Giusti, Angelini, Iacopi, Martini, Biagiotti, Mutigli, Balducci, Rigali, Marchi. A disp.: Poli, Agostini, Ghafouri, Moscardini, Aryoune, Pennucci. All.: Raffaelli

RETI: Bargi e Ticciati per il Ponte delle Origini

San Filippo – Pontecosi Lagosi 0-3

SAN FILIPPO: Indragoli, Del Barga, Genovali, Salvetti (6’st Della Bidia), Matteuzzi, Lencioni (21’st Diallo), Sillha, Guidi (32’st Bazzuchi), Tomei, Caiazzo (14’st Lorenzi), Rossano. A disp.: Cobbinah, Di Vito, Casini, Lamine, Fantozzi.

PONTECOSI LAGOSI: Martini Adami M., Massei, Angelini (35’st Gennaro), Bacci, Castelli, Lunardi, Marigliani, Morotti (19’st Biggeri), Martini Adami R. (42’st Piagentini), Bonini (39’st Venanzi). A disp.: Guidetti.

RETI: 15’pt Bonini, 44’pt rig. Morotti, 50’st Marigliani

NOTE: Ammoniti Lencioni, Guidi, Della Bidia, Genovali, Marigliani, Biggeri, Guidetti (dalla panchina), Castelli

Vagli – Fornoli 2-2

VAGLI: Valdrighi, Pioli S., Pancetti, Buriani, Giuntini, Marigliani, Bertogli, Malatesta, Biggi, Franchi, Remaschi. A disp.: Bertini, Bertucci, Angelini, Pellegrinotti, Brugiati, Pellegrinetti, Maggi, Tolaini, Pioli A. All.: Biagioni

FORNOLI: Papi, Salotti, Franceschi, Crea, Donati, Marchetti, Zhyrukha, Alberigi, Petri, Favelli, Ledda. A disp.: Scibetta, Ferrari, Poli, Salvetti, Bugelli, Fede. All.: Piercecchi

RETI: Biggi 2 per il Fornoli