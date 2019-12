Zappia (Lega): “Sicurezza, Comune non opera per la sicurezza dei cittadini”

Ancora un intervento sul tema della sicurezza quello del consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“In questo periodo – dice – stiamo assistendo purtroppo a furti e rapine in abitazioni e nei cimiteri con rottura di vetri delle auto su tutto il territorio. Ho sollecitato l’amministrazione, ho presentato un’interpellanza per rendere il territorio più sicuro, con suggerimento di installare telecamere oltre alla richiesta di coordinamento fra forze dell’ordine e vigili urbani per creare un deterrente e scoraggiare i malintenzionati”.

“L’amministrazione – conclude Zappia – si fregia di mettere le telecamere sui semafori, non per la sicurezza ma per fare cassa. Non attinge ai fondi stanziati dalla Regione per le videosorveglianze ma dà i contributi a circa venti famiglie su circa 50mila abitanti. Questa amministrazione, insomma, tutto fa tranne gli interessi dei cittadini di Capannori”.