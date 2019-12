Quella del negozio Punto Cornice sul viale San Concordio è una storia come tante. La storia delle piccole attività artigianali, che con l’arrivo delle grandi multinazionali, la crisi economica e le modifiche alla viabilità, sono state costrette a chiudere le serrande. Definitivamente.

La moglie, i due figli, una passione per i dipinti. La vita di Luciano Caponi, proprietario del Punto, si divide fra la casa a Monte San Quirico e la bottega di cornici, aperta a Sant’Anna nel 1980. Quarant’anni d’incondizionata dedizione al proprio lavoro, e alla famiglia che lo ha sempre sostenuto e aiutato.

Ha notato delle differenze nel suo lavoro rispetto ali inizi?

A quel tempo, quando cominciai, era tutto diverso: non parlo del mio entusiasmo, quello c’è sempre stato. Parlo della nostra Lucca, e più in generale delle persone. Chi entrava nel mio negozio cercava prodotti di qualità, pezzi originali e unici. Pezzi di valore, che potessero durare una vita. Adesso, invece, chiedono solo quanto costa, e se ne vanno a mani vuote.

Perché, le sue cornici quanto costano?

Dipende da tante cose. Proprio per questo la domanda mi disturba: non ha senso. Ci sono cornici da quadri, pergamene, fotografie… È un oggetto nato per esaltarne un altro, un ornamento, come una collana o un bracciale. Più che su di sé, attirano l’attenzione sul corpo: e vi si adattano. Allo stesso modo io mi adeguo alle dimensioni, i colori, le decorazioni richieste dal soggetto cui è destinata la cornice. E ovviamente, ai gusti del cliente: un lavoro complesso e personale, fatto estremamente su misura. Perciò il prezzo è molto variabile, non ci sono i cartellini come al Brico, sui miei prodotti….

Sicuramente le sue cornici non sono i pezzi in serie.

“Esatto. Il nostro quartiere è cambiato moltissimo da quando, nel 1999, ho riaperto la mia attività sul Viale San Concordio. Cambiato in peggio ovviamente. Prima di tutto per colpa delle modifiche alla viabilità: l’introduzione del senso unico ha letteralmente fatto a pezzi la vitalità del quartiere, distruggendo molte attività storiche. La merceria qui davanti per tre volte ci ha provato, riaprendo e chiudendo i battenti… Per lasciare posto a cosa? Al distributore di caffè e merendine… Ma questo è solo un esempio. Pure lo Scarabocchio, cartoleria storica della città, non ce l’ha fatta. È davvero una vergogna…”

Dal suo tono traspare amarezza e senso di abbandono. O mi sbaglio?

Per niente, ha centrato in pieno. Noi commercianti di San Concordio pensavamo di contare qualcosa per la nostra città: non dimentichiamoci che un tempo non esistevano altre strade, oltre al viale San Concordio, per andare a Pisa e Viareggio. Tutta Lucca transitava costantemente davanti ai nostri occhi. Adesso, invece, bisogna decidere di passare da qui: e non c’è ragione per scegliere il viale se non per recarsi intenzionalmente in una attività commerciale. Cosa che ha disincentivato la vitalità dei negozi, ormai scarsamente frequentati. Credo sia l’unica strada d’Europa in tali condizioni…

Questa la ragione della vostra amarezza. E il senso di abbandono come lo spiega? Le amministrazioni non hanno ascoltato il vostro disagio?

Che fossero di destra o di sinistra, l’unica risposta è stata il silenzio. Abbiamo fatto tante assemblee, chiamato a partecipare i vari sindaci che puntualmente mandavano i loro assessori fantocci, solo per tapparci momentaneamente la bocca con false speranze… Ma quando c’era da arrivare al dunque, sparivano tutti. Noi commercianti abbiamo addirittura pagato 250 euro a testa per un esperto architetto: il suo progetto prevedeva il mantenimento del doppio senso, con un sottopasso sia pedonale che per le automobili. Era fattibile, e ci avrebbe salvato.

Da quello che dice, le amministrazioni vi hanno remato contro, realizzando inoltre una discutibilissima pista ciclabile che tutt’oggi persistono ad ampliare. Secondo lei, perché voi commercianti siete stati ignorati?

Nel nostro quartiere al tempo dei lavori, abitava sicuramente qualcuno di non indifferente all’amministrazione. Sicuramente, una persona per cui si nutriva molto più interesse che per noi, semplici commercianti lucchesi. Di più non le so dire, ma è questo che traspare, purtroppo…

Cioè? Cosa traspare secondo lei?

È ovvio. Che conta di più di chi ha le tasche piene… che la classe politica ha dimostrato di anteporre gli interessi economici alle ragioni morali. Che non ha nemmeno più senso parlare di politica, se la politica è questa”.

Adesso cosa ne sarà della sua attività?