Babbo Natale della Croce Rossa porta doni alla pediatria

Si è rinnovata anche quest’anno la tradizione dei Babbo Natale targati Croce Rossa, accanto ai piccoli ricoverati della pediatria dell’ospedale Versilia nella magica nottata della Vigilia di Natale.

I bambini e le bambine presenti nel reparto hanno avuto la deliziosa sorpresa di vedersi recapitare nella sera della vigilia doni e soprattutto un sorriso da uno stuolo di Babbo Natale, ovviamente accompagnati dai loro assistenti Elfi.

Dall’ospedale i Santa Claus della Croce Rossa hanno proseguito verso la casa di riposo Sacro Cuore di Gesù dove allegria e affetto è stato portato agli anziani di Viareggio.

Ma la lunga notte dei babbi natali non era certo finita e in tutta la Versilia tante, tantissime, altre case, sono state visitate per consegnare regali nella sorpresa dei bambini che hanno sentito suonare il campanello nella notte più magica che ci sia.

Infine i volontari della Croce Rossa hanno portato viveri e soprattutto un caldo saluto ai senza tetto di Viareggio. Perché un sorriso sfiorasse anche questi ultimi.

“Per la Croce Rossa – spiega il presidente Luca Lunardini – grazie all’incredibile lavoro dei suoi volontari, è oramai una grande tradizione portare la notte di Natale un saluto di pace, speranza e allegria ai bambini tramite i nostri eccezionali Babbi Natali. Un saluto che da quest’anno è stato anche portato ai nostri anziani del sacro Cuore. Esser accanto a chi ha bisogno è la nostra Missione. Anche la note di natale”.