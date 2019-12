Fratres di Montecarlo, raggiunta quota 400 donazioni

Fine anno è sempre un momento speciale per guardare indietro e riflettere sulla strada percorsa.

Per i Donatori Fratres Montecarlo il 2019 sarà un anno da ricordare, perché è stato raggiunto il doppio obiettivo che ad inizio anno era stato preso insieme a tutti i volontari: raggiungere quota 400 donazioni entro fine anno, e quota mille donazioni insieme ai Donatori Fratres Altopascio.

Già nel 2018 i risultati erano stati piuttosto promettenti, ma i numeri di quest’anno danno conferma che proseguire con costanza nel lavoro di informazione e incentivazione alla donazione, alla lunga porta i suoi frutti, anche in realtà territoriali con limitati bacini di utenza.

E’ ormai prassi consolidata l’invio semi-automatico di promemoria via Whatsapp ai donatori per ricordargli che è arrivato il proprio momento di tornare a donare, così come il servizio di accompagnamento collettivo organizzato durante i weekend che aiuta molto per “fare squadra”.

Durante l’anno sono stati organizzati diversi contest, come il Fatti in due! che premia con una bottiglia di vino offerta da una cantina montecarlese a chi accompagna un nuovo donatore al trasfusionale, e anche il “Selfie Particolare” organizzato durante la Festa del Vino.

L’incremento del numero delle donazioni porterà a maggiore respiro per il sostegno ad attività con scopi sociali sul territorio, come è accaduto a inizio anno con il contributo straordinario di 5milaz euro al centro disabili I Ragazzi di Renzo dell’Arciconfraternita Misericordia di Montecarlo per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto di utenti disabili.