Zappia (Lega): “Bene l’ok alle telecamere dentro al Comune”

Bene le telecamere di videosorveglianza a Capannori. Il consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia, ha apprezzato la risposta dell’amministrazione comunale: “Dopo i miei interventi sui giornali e con la mia interpellanza presentata per posizionare telecamere dietro il comune, c’è disponibilità ad avere una copertura totale per chi porta i cani allo sgambatoio – ha detto Zappia -, ma soprattutto nelle ore notturne non esiste sicurezza e controlli in quanto vi è un attività di spaccio e di sostanze stupefacenti”.