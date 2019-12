“Fuori dal Desco”, a Luccasenzabarriere parte del ricavato della serata al Carmine

Un esercizio commerciale giovane come De Cervesia Taproom-Il Birraio ha dato il suo fattivo contributo a sostegno delle attività che quotidianamente sono compiute da Luccasenzabarriere. La birreria dei fratelli Matteo e Michele Sargenti, membri peraltro dell’associazione Beerifrangente, ha devoluto alla associazione parte dei proventi ricavati da Fuori dal Desco, evento conclusivo dell’edizione 2019 di tale manifestazione, tenutosi lo scorso sabato 7 dicembre in piazza del Carmine.

Serata che ha avuto una grossa partecipazione di pubblico, a conferma della bontà del lavoro svolto da questi due giovani imprenditori.

“Mi fa piacere che Matteo e Michele, pur non conoscendoli di persona, abbiano scelto Luccasenzabarriere quale destinataria di parte del ricavato – ha commentato Domenico Passalacqua, presidente della nostra associazione -. Questo è un segnale di come il nostro servizio giornaliero venga apprezzato. È bello constatare come anche i giovani si avvicinino alla nostra realtà”.