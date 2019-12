Frana sotto la via per l’ospedale: affidati i lavori

Un importante smottamento a valle della via della Rimembranza, la strada comunale che conduce all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana. E’ uno degli effetti provocati sul territorio dalla pioggia del mese di dicembre su cui il Comune ha ritenuto necessario intervenire celermente.

La frana infatti potrebbe minacciare la sicurezza del versante e creare problemi per la viabilità che porta all’ospedale. Così dopo aver preso i provvedimenti precauzionali e aver verificato la situazione, la giunta comunale ha affidato i lavori in somma urgenza alla ditta Intersonda di Castelnuovo.

Un’opera che non può attendere, secondo l’esecutivo comunale. L’importo dei lavori stimato complessivamente per la messa in sicurezza della frana è di 98mila euro.