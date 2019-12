Fratelli d’Italia Capannori, ok la raccolta per i bisognosi

Fratelli d’Italia Capannori, successo per la raccolta natalizia di doni e giocattoli.

“Fratelli d’Italia di Capannori – si legge nella nota a firma del segretario Paolo Ricci – desidera ringraziare chi ha permesso, tramite la donazione gratuita, di portare a compimento la nostra raccolta natalizia di giochi e vestiti per bambini. Generosità e disponibilità di molte persone hanno permesso di donare circa 90 oggetti alle famiglie meno abbienti, un piccolo contributo, totalmente gratuito, che ha portato un sorriso in più in questo periodo di festività”.

“Un’iniziativa dal grande spessore umano – conclude Ricci .- sicuramente da ripetere e anzi, prevediamo già altri momenti di solidarietà sul territorio. Ringraziamo anche i membri del direttivo di Fratelli d’Italia che in questo ultimo mese hanno donato il loro tempo libero per tenere la sede aperta, permettendo così che l’iniziativa potesse realizzarsi”.