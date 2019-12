Workshop per bambini al museo della cattedrale

Appuntamento con i campus natalizi nei musei di Lucca.

Giovedì (2 gennaio) e venerdì dalle 8,30 alle 17 si terranno una serie di workshop dedicati all’arte e alla cultura che attendono i bambini dagli 8 ai 10 anni nei principali musei della città.

Il Campus promosso dall’ufficio cultura del Comune di Lucca si colloca nell’iniziativa della Regione Toscana S-Passo al Museo, in vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi!.

Una occasione importante per avvicinare i bambini ai musei in modo leggero e divertente: i ragazzi viaggiando tra luoghi e tesori diversi, accompagnati da educatori museali qualificati, verranno in contatto con la storia e il patrimonio della nostra città e del territorio.

Il museo della cattedrale accoglierà i partecipanti giovedì (2 gennaio) con una speciale visita e un laboratorio creativo dedicato a Lo scrittore medievale… Una storia tutta da scoprire.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni 0583.496554 e info@viafrancigenaentrypoint.eu.