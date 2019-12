Abete scomparso a Vico Pancellorum: l’ira dei cittadini

Un abete che ormai da tre anni arricchiva il Natale di Vico Pancellorum con i suoi addobbi e le sue luci. Quest’anno, però, l’albero lungo la strada per strada che sale per Vico è sparito. Un furto o un dispetto che ha fatto infuriare i cittadini della frazione di Bagni di Lucca. Sul posto, infatti, è anche apparso un cartellone con la scritta: “Ladro, ti venga la sciolta fino a Befana”.

Tanta l’amarezza: “Ecco come vanno le cose a Vico – il racconto di una cittadina -: per poco che ci sia chi fa qualche cosa di bello ci sarà sempre un idiota che lo distruggerà. Quattro anni fa su questa roccia, ad una curva lungo la strada che sale Vico (la curva dopo l’acquedotto) un abete decisi di crescerci. Da 3 anni, Enrica, suo fratello Germano e suo figlio Marco lo addobbavano per Natale e ogni anno veniva più bello e arricchito di addobbi e luci. E quest’anno niente: sparito, volatilizzato nel nulla”.

“Rubato? Dispetto? Come ogni cattiveria fatta rimarremo nel mistero – conclude – e mi associo alla persona che ha scritto il cartello. Sono molto amareggiata e schifata”.