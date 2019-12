Camaiore, Gabriele Baldaccini assessore a turismo e attività produttive

Questa mattina (30 dicembre) il sindaco Alessandro Del Dotto ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore della giunta comunale.

Si tratta di Gabriele Baldaccini a cui andranno le deleghe in materia di turismo e di attività produttive. Lidese, classe 1985, Baldaccini è stato candidato per il consiglio comunale nella lista civica Spazio Civile e poi eletto come vice garante dell’assemblea di Zona 7, carica di cui si è contestualmente dimesso.

In particolare le deleghe assegnate all’assessore saranno: attività turistiche, ricettive e ricreative; sviluppo del sistema turistico; eventi e manifestazioni di promozione turistica; politiche di informazione turistica; sviluppo e governo delle politiche di ambito turistico; attività artigianali e attività commerciali.

Giornalista culturale, editor e copywriter, ha conseguito la laurea magistrale in storia e forme delle arti visive all’università di Pisa e un master in pubblicità istituzionale e comunicazione multimediale all’università di Firenze.

“Sono molto motivato per questa nuova esperienza – ha detto – Spero di poter lavorare nel migliore dei modi al servizio della comunità e di portare il mio contributo a questa Amministrazione”.

Il nuovo assessore comunicherà nei prossimi giorni gli orari dei ricevimenti al pubblico.