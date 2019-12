Caruso (Lega): “Crowdfunding per anziani non autosufficienti, ignorato mio ementamento”

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso ha presentato un emendamento al bilancio preventivo di Capannori per l’istituzione di un fondo comunale vincolato al sostegno di anziani non autosufficienti, cittadini diversamente abili, persone affette da gravi patologie in stato di bisogno.

“Tale fondo – afferma Caruso – da istituire con una previsione pari a zero, nelle mie intenzioni avrebbe dovuto essere alimentato dai versamenti spontanei dei cittadini senza oneri a carico del Comune dal momento che sono molti gli italiani in stato di bisogno che possono contare solo sull’aiuto dei familiari sui quali ricadono gli oneri economici dell’assistenza senza un congruo e continuo supporto da parte delle istituzioni”.

“Per le suddette ragioni – sostiene Caruso – ho ritenuto di fare una proposta idonea ad implementare le insufficienti risorse stanziate a favore delle persone bisognose con la messa a punto di una forma di crowdfunding destinata a finanziare, ad esempio, l’acquisto di dispositivi medici, visite specialistiche, spese per badanti e collaboratori familiari nei limiti della capienza del fondo alimentato dalla generosità dei donatori”:

“Il mio emendamento, studiato per aiutare i cittadini italiani (altri cittadini sono già congruamente sostenuti) – conclude Caruso – non è stato nemmeno posto in discussione nella seduta di approvazione del bilancio preventivo con un atto che non esito a definire di grave arroganza politica ma che potrà avere ripercussioni sulla legittimità della stessa delibera di approvazione dal momento che ad un consigliere comunale è stato impedito di esercitare una sua prerogativa, visto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. trattandosi di un emendamento a saldo zero”.

“Su questo punto – conclude Caruso – farò le opportune valutazioni politiche e non finirà certo qui”.