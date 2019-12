Cittadella dello sport a Capannori, Del Carlo: “Inizio dei lavori a primavera”

Il cantiere per realizzare la Cittadella dello sport aprirà a primavera. Si sono infatti concluse stamani (30 dicembre) le procedure di gara relative al primo lotto dell’intervento per la costruzione del polo sportivo multidisciplinare che sorgerà a Capannori. I lavori sono stati affidati, in via provvisoria, alla ditta Cfc, Consorzio fra costruttori società cooperativa di Reggio Emilia. L’opera vedrà una spesa complessiva da parte dell’amministrazione Mensini di 1 milione e mezzo di euro. Di questi, 1 milione e 350 mila euro sono stati ottenuti vincendo un bando del Cipe mentre 150 mila euro sono a carico diretto del Comune di Capannori.

“L’inizio dei lavori di quest’opera, di rilievo e unica in tutta la Piana di Lucca, è sempre più vicino – commenta l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. La Cittadella dello sport diventerà un polo per le discipline agonistiche e non agonistiche e per il benessere dei cittadini. Sarà bella, moderna e funzionale e potrà essere fruita da tante persone, vista la sua posizione baricentrica nel territorio comunale. L’intervento è molto importante, anche dal punto di vista economico, e si inserisce all’interno nel complessivo programma di rigenerazione urbana portato avanti dalla nostra amministrazione comunale. Particolarmente strategico è anche l’ottenimento di un cospicuo finanziamento da parte del Cipe, che ancora una volta dimostra la capacità del nostro ente di vincere i bandi. Lo sport come mezzo per promuovere valori di amicizia e di solidarietà fra i cittadini ma anche per portare Capannori fra i maggiori palcoscenici grazie a strutture d’avanguardia: tutto questo sarà possibile grazie alla Cittadella dello sport”.

Con il primo lotto dei lavori sarà riqualificato il campo da calcio, realizzata la tribuna da 600 posti con annessi locali per spogliatoi, palestra, infermeria e depositi; realizzata una pista di atletica in cui praticare la corsa, la corsa a ostacoli e la corsa a staffetta con annesso uno spazio per il lancio del peso, il lancio del disco, il lancio del martello e il lancio del giavellotto e uno spazio per il salto in alto e quello per il salto con l’asta e il salto in lungo; realizzata una pista per il ciclismo e lo skiroll. Sarà infine sostituita la recinzione.

Seguirà un secondo lotto, finanziato nell’ambito dei progetti Piu della Regione del bando Sport e periferie, con il quale si realizzeranno le torri faro del campo sportivo, la copertura della tribuna e un percorso pedonale attrezzato per la ginnastica all’aperto di collegamento tra lo stadio e la piscina, aperto a tutti. Per completare la Cittadella dello sport l’amministrazione comunale sta ancora lavorando per trovare le soluzioni giuste per realizzare una piscina all’aperto e una palestra.