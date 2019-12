Inizio d’anno con la marcia per la pace per le vie del centro

La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica: è il titolo del messaggio di Papa Francesco per la 53esima Giornata mondiale della Pace che viene celebrata l’1 gennaio.

A Lucca le aggregazioni laicali della diocesi propongono a tutti, credenti e non, una marcia per la pace. L’appuntamento è per le 16 di mercoledì dalla chiesa di Sant’Andrea, in centro storico, sede della Comunità di Sant’Egidio.

Da lì, con l’arcivescovo Paolo Giulietti, i partecipanti si incammineranno silenziosamente per le vie del centro fino alla cattedrale di Lucca dove, alle 17, monsignor Giulietti presiederà la messa nella solennità liturgica di Maria Santissima Madre di Dio.

Al termine della messa la commissione giustizia e pace della diocesi di Lucca distribuirà il libretto con il messaggio di Papa Francesco.