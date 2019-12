Lutto nel mondo dell’artigianato: morto il cavalier Antonio Querci

Lutto nel mondo dell’artigianato per la morte del cavalier Antonio Querci. Fu il primo direttore di Confartigianato Lucca.

“Con il cavalier Antonio Querci – si legge nella nota dell’associazione di categoria – scompare una figura molto conosciuta in città in quanto primo direttore della Confartigianato Imprese Lucca, fino ai primi anni Novanta meglio conosciuta come Associazione libera degli artigiani della provincia di Lucca. Dal 1961, quando fu nominato direttore, sotto la sua guida l’associazione si è sviluppata, sia da un punto di vista sindacale, che per ciò che riguarda i servizi alle imprese”.

“La sua vita, fino al pensionamento – prosegue la nota – avvenuto nel febbraio del 1994, è stata spesa nell’interesse del comparto artigiano per la tutela e lo sviluppo delle aziende. In ciò è stato facilitato anche da una situazione congiunturale favorevole quale è stato il boom economico degli anni ’60 che gli è stato certamente di aiuto vista la crescita esponenziale di imprese artigiane”.

“Alla famiglia – chiude – vadano le più sentite condoglianze di tutta la Confartigianato, a cominciare dal presidente, dalla giunta, dal consiglio generale della Confartigianato insieme a quelli del direttore e del personale tutto”.