Una chiusura di anno con una bella e attesa notizia per i cittadini di Careggine. In paese, infatti, è ufficialmente arrivato lo sportello bancomat di Poste Italiane.

“Spesso il poco equivale a molto – le parole dell’ex sindaco Mario Puppa -. Per questo l’arrivo del tanto atteso sportello bancomat di Poste Italiane a Careggine è segnale di speranza per il futuro. Non solo perché abbiamo un servizio in più sul territorio, ma perché le genti che si ostinano ad abitare su queste montagne percepiscono forte senso di rispetto e protezione”.