Coppia tenta il furto di generi alimentari al centro commerciale: fermata una donna incinta, fugge il complice

Fanno la spesa di Capodanno ma senza pagare.

È successo questa mattina (31 dicembre) al centro commerciale Esselunga di viale Carlo Del Prete dove sono intervenute le volanti della polizia dopo la denuncia da parte dei gestori del furto di generi alimentari, da parte di una coppia italiana, per il controvalore di 600 euro.

Le volanti arrivate sul posto hanno preso in consegna solo la donna, in quanto l’uomo, nel frattempo, è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. La stessa, peraltro, doveva essere agli arresti in un altro comune.

Dai primi accertamenti è emerso anche che gli autori, durante il ‘colpo’, avevano lasciato in macchina da solo il figlio di 7 anni. La donna, dato il suo evidente stato di gravidanza, è stata denunciata per i reati di tentato furto aggravato in concorso, evasione, sostituzione di persona e abbandono di minore.

Inoltre è stata munita di foglio di via obbligatorio e accompagnata al proprio domicilio per ripristinare la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il complice.