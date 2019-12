Jumanji 3 non delude le (basse) aspettative

“…solito film con The Rock…”

“…troppo demenziale…”

“…il Jumanji originale era meglio…”

“…ma dai, sembra uguale all’altro…”

Posso essere sincero?

Mi è piaciuto.

Forse sarò stato vittima della “bollente intensità” dello sguardo del dottor Bravestone, ma mi sono proprio divertito.

E il bello è che lo dico quasi sentendomi “in colpa” dato che, come tanti, ho sempre criticato questo genere di operazioni commerciali.

Probabilmente continuerò a farlo nella vana speranza che qualcosa cambi, ma dato che il cinema sta andando comunque in questa direzione tanto vale provare ad adattarsi no? Se non altro per imparare a godersi ciò che decidiamo di andare a vedere.

Ed è proprio a questo proposito che ormai ho imparato la preziosa lezione.

Perché “presi per quello che sono”, che è la cosa fondamentale, anche questi film possono toglierci qualche soddisfazione.

E una sala piena, forse, né è la conferma.

Continuate la lettura della recensione a cura di Marco Andreini su Project Movie.