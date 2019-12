Porcari, auguri… in rosa verso il 2020

Un saluto alla fine del 2019 e verso il nuovo anno… in rosa dalle amministratrici del Comune di Porcari e dal sindaco. È un videomessaggio, postato sulla pagina Facebook del sindaco Leonardo Fornaciari, a tracciare il bilancio dell’attività amministrativa e a fare gli auguri per il 2020.

A parlare, sotto l’albero di Natale, sono Roberta Menchetti, Eleonora Lamandini, Francesca De Toffol, Elisa Baiocchi e Fabrizia Rimanti. Un augurio ai cittadini di Porcari che si chiude con le parole del primo cittadino: “È stato un anno impegnativo – dice – e pieno di lavoro. Sta per iniziare un anno altrettanto impegnativo in cui lavoreremo a testa bassa per il paese”.

Un messaggio collettivo in cui le amministratrici, richiamandosi anche agli esempi delle grandi donne porcaresi del passato. “Ci impegneremo – sottolinea Menchetti – con tutte le nostre forze per il bene della nostra comunità”.

“Un pensiero particolare – chiosa Rimanti – va alle persone sole, a chi è vittima di discriminazione e a chi sta affrontando difficoltà di ogni genere. E a chi ha necessità di risposte dalle istituzioni dico: siamo accanto a voi”.

“L’augurio per il 2020 – conclude Francesca De Toffol – è il nostro impegno e la dedizione verso la fine del mandato”.