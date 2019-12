Traffico e sosta, San Silvestro di divieti a Viareggio

Viareggio, firmata l’ordinanza per le modifiche al traffico in occasione della festa di fine anno in piazza Mazzini.

Nel dettaglio sarà vietata la sosta sulla traversa compresa tra il viale Carducci e il viale Marconi e in piazza Mazzini lato mare (zona pennone) normalmente adibite alla sosta dei cicli e motocicli dalle 20,30 di oggi (31 dicembre) alle 4 dell’1 gennaio e comunque fino al termine della manifestazione e delle eventuali operazioni di pulizia della strada.

Dalle 21,30 di oggi (31 dicembre) fino alle 4 del 1 gennaio, divieto di transito in piazza Mazzini, lato mare, e sul viale Carducci, nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via XX Settembre, con esclusione dei veicoli che intendono raggiungere i parcheggi.

Sempre dalle 21,30 del 31 fino alle 4 dell’1 gennaio, potrà essere decisa la chiusura al traffico del viale Manin, nel tratto compreso tra il braccio nord (Hotel Plaza) della piazza D’Azeglio e la via Mazzini, con esclusione dei veicoli che intendono raggiungere i parcheggi.

Nella medesima fascia oraria, saranno chiuse al traffico via XX Settembre e via Leonardo Da Vinci nel tratto compreso tra i viali Buonarroti e Carducci, fatti salvi i residenti e quanti debbano raggiungere i parcheggi.