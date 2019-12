Un appuntamento importantissimo per l’intera comunità di Riana, frazione di Fosciandora.

Oggi (31 dicembre), ricorrenza di San Silvestro il vescovo Paolo Giulietti ha celebrato nella chiesa parrocchiale la messa nel giorno del santo patrono.

Il parroco, i fedeli e anche le istituzioni, in primis il sindaco Moreno Lunardi, non hanno voluto mancare all’appuntamento che conferma l’attenzione dell’arcivescovo anche per le zone più periferiche della diocesi.

Foto di Ivano Stefani