In tanti hanno scelto piazza San Martino per vivere il conto alla rovescia che ha portato al Capodanno 2020. Ieri sera è stata ancora un successo di partecipanti la festa organizzata dall’associazione Don Baroni fra musica e spettacolo.

Sul palco, con la presentazione di Emanuela Gennai, il gruppo dei Fotonika e il dj Federico Avanzati dalle 22 si è arrivati al momento più atteso, quello della mezzanotte, con il consueto conto alla rovescia e il brindisi collettivo. Sul palco il sindaco, Alessandro Tambellini e il vescovo, Paolo Giulietti, che hanno salutato il pubblico fra gli applausi (ma non è mancato qualche fischio) della folla presente.

Dopo 18 minuti dalla mezzanotte il secondo brindisi, quello parametrato sul meridiano di Lucca. Un nuovo conto alla rovescia che ha portato anche alla premiazione per il Lucchese dell’anno.

Il personaggio scelto per il 2019 è il dipendente del Comune di Lucca e scrittore Stefano Tofani. Il riconoscimento a Tofani è arrivato per la sua produzione letteraria (è arrivato al terzo romanzo, l’ultimo è Sette abbracci e tieni il resto) e per l’attenzione alle tematiche per la disabilità.

La serata si è conclusa, sempre in musica, intorno alle 2 con l’appuntamento al prossimo anno, per continuare la tradizione degli eventi pubblici per aspettare il nuovo anno.

Nota positiva, un po’ generalizzata, nessun ‘botto’ in piazza e tradizione decisamente diminuita almeno nel territorio del Comune di Lucca.