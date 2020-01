Strada ghiacciata, disagi a Mutigliano

Incidenti a raffica per la strada ghiacciata a Mutigliano nella mattinata di oggi (2 gennaio). Alcuni frequentatori della zona hanno segnalato la pericolosità in via dei Borelli, dove peraltro insiste una curva insidiosa.

Condizione che ha provocato una serie di piccoli sinistri che hanno interessato veicoli a due e a quattro ruote. Uno l’episodio più grave che ha richiesto l’intervento di ambulanza e polizia municipale.

La richiesta è che si provveda all’utilizzo degli spargisale per evitare la formazione di una lastra di ghiaccio.

Foto da Facebook