Puccini suona nelle piazze di Lucca grazie a un’app

Si è concluso in questi giorni di festa il percorso di realizzazione della app per smartphone Natale con il Maestro, pensata per promuovere il centro storico di Lucca e rendere omaggio a uno dei massimi simboli della sua storia musicale: Giacomo Puccini.

L’applicazione mobile – sviluppata per le piattaforme iOS e Android – permette grazie alla tecnologia della “realtà aumentata” di trovare e visualizzare, nei luoghi più suggestivi della città, animazioni tridimensionali di Giacomo Puccini.

Una volta scaricata e aperta l’applicazione. questa indirizzerà i visitatori verso i luoghi che contengono contenuti multimediali e guiderà l’utente fino alle piazze e le vie dove, inquadrando determinati punti, si potrà vivere l’emozione di trovarsi faccia a faccia con il maestro Puccini, ascoltando brani tratti dalle sue immense opere. ù

Il progetto nasce da un’idea di Comune e Ccn Città di Lucca, in collaborazione con la Fondazione Puccini, mentre l’applicazione è stata offerta alla città e realizzata gratuitamente dalla On Web di Lucca, società che vede in Marco Baldocchi il suo ceo & founder, che si è dato come obiettivo quello di portare anche a Lucca e in Toscana i più innovativi strumenti e risorse tecnologiche emozionali disponibili a livello internazionale, grazie alle sue molteplici esperienze imprenditoriali negli Stati Uniti. Già si parla di riproporre l’innovativa app a Vienna, rievocando Mozart, o a Firenze, con i grandi artisti del Rinascimento.

La app è scaricabile gratuitamente per il sistema Android dal link. Questo invece il link per il sistema iOS.