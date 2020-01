La tradizione

Folla in piazza S. Francesco per la Befana volante: donate 1.200 calze ai bimbi fotogallery

In centinaia in piazza San Francesco per l'arrivo della vecchietta









Una straordinaria folla con il naso all'insù. Tutti con gli occhi puntati al cielo, da dove è atterrata la vecchietta dispensatrice di doni. E' stata anche quest'anno accolta da centinaia di persone la Befana dei vigili del fuoco in piazza San Francesco.







La vecchietta è stata calata con una gru dai vigili del fuoco e a bordo della sua scopa ha sorvolato la zona, affollata da tante famiglie. Poi una volta scesa tra i bambini ha donato in totale 1.200 calze piene di dolciumi. Un pomeriggio di festa per grandi e piccoli organizzato, come da tradizione, dal Comitato popolare di piazza San Francesco – lo stesso che a fine mese animerà il quartiere est del centro storico con lo storico CarnevalFratta.