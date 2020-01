Alla Fondazione Bml si parla di Romeo Giovannini e Guglielmo Petroni

Si parlerà di figure di alto spessore culturale come Romeo Giovannini e Guglielmo Petroni nel secondo incontro dedicato agli approfondimento della mostra Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio. L’ambiente artistico del Novecento a Lucca, in corso a ingresso libero al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca fino al 26 gennaio, realizzata da Fbml e Fondazione Lucca Sviluppo in collaborazione con il polo museale della Toscana e il Comune di Lucca, e che nel fine settimana ha registrato un grande afflusso di visitatori.

Dopo il successo dell’appuntamento guidato dal professor Umberto Sereni sugli aspetti legati all’ambiente culturale che gravitava intorno al Caffè Di Simo tra fine Ottocento e primi del Novecento, mercoledì (8 gennaio) alle 17,30 (auditorium Fondazione Bml in piazza S. Martino) Daniela Marcheschi e Giovanni Ricci parleranno di Romeo Giovannini e Guglielmo Petroni a Lucca, della loro attività culturale e delle interconnessioni con il tessuto della città.

Prima dell’incontro, alle 17 si terrà una visita guidata alla mostra.

Ecco il calendario completo delle prossime iniziative.