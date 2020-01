Tassa di soggiorno, scade il pagamento dell’ultimo trimestre

Tassa di soggiorno a Lucca, nuova scadenza per strutture ricettive e affitti turistici. Il prossimo 15 gennaio, infatti, scade il termine per il pagamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione del quarto trimestre del 2019 (ottobre, novembre, dicembre).

Nel caso di strutture ricettive di nuova apertura e di abitazioni private locate per finalità turistiche è richiesta la compilazione del modello “modulo registrazione” al fine di poter utilizzare il portale messo a disposizione dal Comune.

Il modulo dovrà essere consegnato a mano all’ufficio tributi direttamente dal dichiarante munito di documento d’identità in corso di validità o trasmesso all’ufficio protocollo allegando copia del documento di identità, in concomitanza con l’inizio dell’attività.

Il versamento può essere fatto mediante bollettino postale al numero di conto : 1013391469 o mediante bonifico su c/c postale: Iban IT15J0760113700001013391469 intestato a Comune di Lucca, imposta di soggiorno, servizio tesoreria