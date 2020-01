Al via l’open week di Ego City Fit Lab

Sono già trascorsi 4 anni dall’apertura di Ego City Fit Lab, il fitness concept pensato dal centro Ego per invitare le persone ad ‘aprirsi’ o, in certi casi, a ‘ri-aprirsi’ al movimento. La missione di Ego, da oltre 36 anni, è divulgare uno stile di vita attivo, aiutare le persone a inserire nella propria vita la benefica abitudine di fare sano e costante esercizio fisico. Per festeggiare questo compleanno, dal 13 al 18 gennaio, durante l’Open week, sarà possibile visitare il centro e praticare gratuitamente, a scelta, 2 delle attività in palinsesto. Per prenotazioni chiamare lo 0583.312030.

Quella di Ego City Fit Lab è una proposta diversa dalle solite palestre, diversa anche dalla variegata e ultra-strutturata proposta del Wellness Resort. Ego City Fit Lab è stato infatti ideato e realizzato per chi ama, predilige, preferisce un approccio più intimo, riservato, per fare (o riprovare) un primo passo verso un nuovo programma di movimento. Per lasciarsi prendere per mano individualmente da uno degli esperti e qualificati personal trainer, o magari frequentare uno dei mini-gruppi di lavoro, dove proprio la peculiarità di essere in pochi, accresce incredibilmente la possibilità di essere accolti, ascoltati, sostenuti, incoraggiati.

Aperti al movimento non è solo uno slogan, ma la quint’essenza di un approccio alla vita sano e proattivo. Da 4 anni, a due passi dalle Mura, sul viale Carlo del Prete, Ego City Fit Lab aiuta moltissime persone ad essere più in forma e a stare meglio.