Alla tabaccheria Trapani di via di Tiglio (angolo via Ingrillini) sono rimasti sbalorditi: non credevano che proprio nella loro ricevitoria fosse stato venduto il biglietto della Lotteria Italia che ha regalato ad un fortunato vincitore – che per il momento non ha ancora un nome – un milione di euro.

Nelle prime ore di questa mattina è infatti arrivata l’ufficialità: la dea bendata si è fermata alla rivendita numero 24 di Lucca, di cui è titolare Ilaria Trapani, figlia di Antonio, ex candidato sindaco della Lega ed ex consigliere comunale.

“L’ho saputo anche io questa mattina aprendo la ricevitoria – commenta Antonio Trapani -. Ho visto che il quarto premio era stato vinto in provincia di Lucca e subito sono andato a controllare le contromarche che avevamo venduto per vedere se avessimo staccato il biglietto vincente e così è stato. Finché non è arrivata l’ufficialità da Roma però non eravamo sicuri, quando ce lo hanno confermato abbiamo provato una grande gioia”.

Adesso può ufficialmente partire la caccia al neo milionario dopo ore di fibrillazione. “Non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato giocatore – ha detto preso dall’entusiasmo Trapani -: Abbiamo molti clienti abituali ma da noi vengono anche tante persone di passaggio. Per questo è impossibile avere un’idea di chi possa essere il vincitore. Nessuno per ora si è fatto vivo con noi ma spero che lo faccia presto: mi piacerebbe fare un brindisi insieme a lui”.

La ricevitoria di San Filippo infatti nel corso della mattinata ha organizzato un piccolo banchetto per festeggiare insieme ad amici e clienti la grande vincita. In effetti, non è la prima volta che la dea bendata si ferma qui: già a cavallo del 2018-2019 nella ricevitoria si erano verificate altre due vincite consistenti. Nel dicembre del 2018 un fortunato cliente si erano portato a casa oltre 46mila euro al gioco Euro Jackpot, nemmeno il tempo di festeggiare che pochi giorni dopo un altro fortunato cliente aveva portato a casa ben 200mila euro grazie al gratta e vinci Oroscopo.

“Quando i nostri clienti vincono è una grande gioia anche per noi – dice ancora Antonio Trapani -. Spero che questi soldi siano andati a qualcuno che ne aveva veramente bisogno come è successo per le vincite precedenti. Il 2020 si è aperto veramente bene, speriamo che possa essere un anno fortunato con molte vincite. Aspetto qui il fortunato vincitore per festeggiare insieme a lui. Siamo felici di aver contribuito, almeno in parte, a rendere la sua vita un po’ più sorridente. Cosa avrei fatto se li avessi vinti io? Sicuramente avrei pensato alla mia famiglia e poi avrei fatto un po’ di beneficenza”.