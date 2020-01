‘Sport per tutti’, corsi gratuiti con Aics: presentato il progetto

Aics Lucca ha partecipato, tramite due associazioni affiliate (Asd Aquila Nozzano e Asd Circolo Aics Lucca) al bando promosso da Sport e salute spa in merito al progetto Sport di tutti– edizione young, realizzato con la collaborazione delle Federazioni sportive nazionale (Fsn), degli enti di promozione sportiva (Eps) e delle Discipline sportive associate (Dsa).

Sport di tutti è il programma per l’accesso gratuito allo sport: un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

“Il progetto che noi abbiamo presentato – dice Aics Lucca – prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, appartenenti in particolare a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali o che comunque hanno difficoltà accedere alla pratica sportiva. La partecipazione è infatti assolutamente gratuita. Tutte le spese per istruttori, assicurazioni e impianti sono a totale carico del progetto presentato. Lo svolgeremo su due impianti sportivi (Nozzano, via della Stazione e Pontetetto – via Pattana) e i ragazzi potranno frequentare attività sportive quali pallacanestro, calcio, calcio a 5, ginnastica. Sono previste due ore settimanali di attività per venti settimane complessive. Le famiglie possono aderire entro il prossimo 16 gennaio, data di scadenza delle iscrizioni, compilando la domanda che si trova allegata al bando”.

Oltre a questo, il progetto prevede che i servizi sociali del Comune possano inviare direttamente i ragazzi che versano in difficili condizioni economiche e/o sociali.

“Abbiamo pertanto chiesto – continua Aics Lucca – la collaborazione del Comune di Lucca affinché si possa diffondere il progetto in maniera più capillare e, nello stesso tempo, raccogliere le segnalazioni di nominativi dei ragazzi da far partecipare alle attività sportive previste”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 0583.953794.