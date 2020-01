Milena Vukotic e Maximilian Nisi in scena al Teatro dell’Olivo

Mercoledì (15 gennaio) primo appuntamento del 2020 con la stagione del Teatro dell’Olivo: alle 21 va in scena Un autunno di fuoco. Protagonisti della pièce di Eric Coble, la grande Milena Vukotic e Maximilian Nisi.

Lo spettacolo Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. È così che inizia questa commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ma Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un’artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire dove trascorrerà i suoi ultimi anni di vita.

Con un’arguzia inaspettata in una donna dall’aspetto così gentile, una passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa minacciando di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo. Lo spettacolo asseconda i livelli emotivi del testo, che, proprio come nella vita, sfuma dal registro di commedia brillante e surreale verso quello di una scrittura introspettiva più complessa e profonda, scandita dall’alternarsi dei monologhi dei due protagonisti.

Per acquistare i biglietti Dal 30 ottobre prevendita per tutti gli spettacoli al Consorzio di promozione turistica della Versilia (viale Colombo 127-129 a Lido di Camaiore). Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12,30; sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18; due ore prima dell’inizio degli spettacoli al Teatro dell’Olivo.

Per informazioni sui biglietti: Consorzio di promozione Turistica della Versilia 0584.617766, Comune di Camaiore 0584.986356/334

Prezzi Platea e palchi centrali: intero 21 euro/ ridotto 18 euro; palchi laterali e loggione: intero 14 euro/ridotto 12 euro; carta Studente della Toscana: biglietto ridotto 8 euro studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo); riduzioni per i biglietti: ‘biglietto futuro’ under 30, over 65, soci Coop, possessori Carta dello spettatore Fts.