Sinistra Con: “Serve un programma decennale per la piantumazione di nuovi alberi”

Un programma decennale per la piantumazione di alberi nella Piana di Lucca. A proporlo è l’associazione Sinistra Con.

“L’iniziativa promossa dai Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Altopascio per promuovere la piantumazione di alberi in funzione anti inquinamento è molto importante – dicono da Sinistra Con – Il coinvolgimento delle università di Firenze e Pisa, del Cnr e dell’Arpat, anche grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, garantisce un alto profilo scientifico nella individuazione delle specie arboree e vegetali più adatte al microclima della Piana di Lucca e per contrastare al meglio le polveri sottili e altre sostanze inquinanti”.

“Gli alberi nei centri urbani e nei luoghi abitati – prosegue la nota – non sono solo un contributo tangibile alla lotta ai cambiamenti climatici, ma sono capaci di mitigare direttamente gli effetti degli stessi per la vita quotidiana dei cittadini, contribuendo all’ombreggiamento ed al raffrescamento. Svolgono inoltre altri effetti benefici per la popolazione, come il sequestro e l’abbattimento delle polveri sottili, influiscono positivamente sulla qualità della vita dei cittadini, riducono l’inquinamento acustico, promuovono la biodiversità, migliorano il paesaggio e danno vita anche ad ambienti adatti per attività ludiche, ricreative e sportive”.

“Nel nostro territorio – è il commento – molti più alberi possono contribuire ad affrontare il grave problema dell’inquinamento dell’aria che nella Piana di Lucca, anche per le sue caratteristiche orografiche, è tra le peggiori a livello nazionale e possono anche ricucire e qualificare il paesaggio duramente colpito in molte aree della pianura da un’urbanizzazione caotica con ampia commistione di residenze e attività produttive”.

“Per tutti questi motivi e partendo dal progetto avviato – è la proposta – l’associazione Sinistra Con propone ai Comuni della Piana di Lucca di promuovere un vasto programma di piantumazione di migliaia di alberi ogni anno per almeno 10 anni, con il coinvolgimento della Regione Toscana e di tutte le istituzioni interessate. L’iniziativa va promossa ricercando la massima collaborazione del mondo agricolo e tutti i settori produttivi, a partire dalle principali aziende del territorio. E deve svilupparsi in diversi ambiti: scientifico, programmatorio, formativo, operativo. Con i necessari supporti scientifici proponiamo di prevedere negli strumenti di pianificazione territoriale, piani strutturali e piani operativi, specifici indirizzi per la piantumazione di specie arboree, prevedendo di coinvolgere anche privati ed imprese”.

“Da subito – conclude Sinistra Con – chiediamo che i Comuni stanzino risorse proprie e attivino tutti i finanziamenti pubblici e privati possibili a livello europeo, nazionale e regionale per concretizzare il programma, anche garantendo la piena applicazione della legge 10/2013 che prevede la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato o adottato e promuovendo adeguate iniziative per la sensibilizzazione ed il coinvogimento diretto dei cittadini, a partire dalle scuole”