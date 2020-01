Versilia, Lega dice no alla chiusura dell’ufficio protesi

No alla chiusura dell’ufficio protesi e ausili dell’ospedale Versilia. L’appello arriva dai consiglieri regionali della Lega Elisa Montemagni e Jacopo Alberti: “Nonsotante le rassicurazione dell’Asl, riteniamo che eliminare un servizio ai cittadini sia sempre motivo di penalizzazione per chi necessità di un supporto sanitario. Pertanto – proseguono i consiglieri – non possiamo che appoggiare quanti oggi hanno giustamente fatto sentire il proprio dissenso nei confronti di una decisione che, lo ribadiamo, pensiamo essere assolutamente fuori luogo”.

“Ancor di più a chi è disabile, invalido o anziano – precisano gli esponenti leghisti – bisogna dare risposte certe e tempestive, venendo incontro alle quotidiane problematiche, senza complicarne, viceversa, ulteriormente l’esistenza. Anzi – concludono Montemagni e Alberti – bisogna pensare a potenziare il settore, facendo sì che ogni esigenza, come quella relativa ai particolari letti per anziani non autosufficienti, possa essere tempestivamente recepita”.