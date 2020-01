Canile di Diecimo, il 13 l’esito del bando per una nuova gestione

Gli esiti del bando indetto dall’Unione Comuni per individuare la nuova sede del canile Le Selvette a Diecimo si conosceranno lunedì (13 gennaio).

A chiarire la questione è il sindaco di Borgo a Mozzano, nonché presidente dell’Unione Comuni della Valle del Serchio, Patrizio Andreuccetti: “Il canile Le Selvette è un’attività privata il cui affidamento del servizio è scaduto il 31 di dicembre – dice il sindaco -, ma è stato prorogato fino al 31 gennaio, data dell’interruzione dell’attività. Prima della chiusura come Unione dei Comuni abbiamo indetto una gara per individuare un nuovo gestore, quindi nessuno è stato con le mani in mano, anzi, si è agito prontamente. Se la gara avrà partecipanti gli animali saranno trasferiti nella struttura idonea che avrà vinto il bando. Del bando si sapranno gli esiti il 13 di gennaio. Fino a quel momento ogni parola è superflua”, conclude il sindaco.

Nel frattempo, molti amanti degli animali e lo stesso sindaco Andreuccetti rinnovano l’appello di adozione per i cani che si trovano nel canile: “Chi può, ne adotti uno!”.